Пара танцоров на льду пережила шок: партнёрша эстонского фигуриста могла умереть

"Я ничего не помню о произошедшем, было непонятное ощущение, как будто я не в своём теле, - рассказала Мазинг в интервью ERR. - Я не помню падения, скорой или обследований. Поскольку кровоток начал давить на мозг, врачи решили, что необходима экстренная операция. И я оказалась в коме, наверное, от боли".

Фигуристы, которые встали в пару лишь в августе 2021 года, очень быстро пошли в гору, пока травма не остановила тренировки. И если с предыдущей партнёршей Дарьей Нечаевой лучшим результатом по ритм-танцу у Гайдаенко были лишь 47,73 балла, то на чемпионате Европы, который состоялся в Таллинне в прошлом году, он в паре с Мазинг набрал уже 60 баллов.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтама (Япония) начинается уже в эту среду женской короткой программой.