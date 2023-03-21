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Пара танцоров на льду пережила шок: партнёрша эстонского фигуриста могла умереть

rus.postimees.ee
Пара танцоров на льду пережила шок: партнёрша эстонского фигуриста могла умереть
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Солен Мазинг и Марко Евгений Гайдаенко, ЧЕ по фигурному катанию в Таллинне, 2022 год.
Солен Мазинг и Марко Евгений Гайдаенко, ЧЕ по фигурному катанию в Таллинне, 2022 год. Фото: Eero Vabamägi

Полгода назад эстонский фигурист Марко Евгений Гайдаенко и его партнёрша, француженка Солен Мазинг, пережили на тренировке очень тяжёлое падение. Сейчас Солен оправилась от перелома черепа и пара отправилась на чемпионат мира в Японию, пишет Rus.Postimees

"Я ничего не помню о произошедшем, было непонятное ощущение, как будто я не в своём теле, - рассказала Мазинг в интервью ERR. - Я не помню падения, скорой или обследований. Поскольку кровоток начал давить на мозг, врачи решили, что необходима экстренная операция. И я оказалась в коме, наверное, от боли".

Фигуристы, которые встали в пару лишь в августе 2021 года, очень быстро пошли в гору, пока травма не остановила тренировки. И если с предыдущей партнёршей Дарьей Нечаевой лучшим результатом по ритм-танцу у Гайдаенко были лишь 47,73 балла, то на чемпионате Европы, который состоялся в Таллинне в прошлом году, он в паре с Мазинг набрал уже 60 баллов.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтама (Япония) начинается уже в эту среду женской короткой программой.

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