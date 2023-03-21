На участке железной дороги Торнякалнс - Олайне - Торнякалнс из-за найденного снаряда остановлено движение поездов, сообщает в Twitter предприятие Pasažieru vilciens.
Из-за найденного снаряда остановлено движение поездов между Торнякалнсом и Олайне
Из-за найденного снаряда остановлено движение поездов между Торнякалнсом и Олайне
Ориентировочное время опоздания поездов - примерно 90 минут.
Поезда курсируют на участке железной дороги Олайне - Елгава - Олайне.
На участке железной дороги Олайне - Рига отменены поезд №6723 Рига - Елгава, выехавший из Риги в 13:35, и поезд №6724 Елгава - Рига - выехавший из Елгавы в 12:35.
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