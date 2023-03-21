Железнодорожные станции хотят разделить на четыре категории

В связи с этим в начале марта предприятие Pasažieru vilciens (PV) предложило совету по общественному транспорту разработать новые категории железнодорожных станций в зависимости от спектра предоставляемых услуг.

Предложение PV предусматривает разделение станций на четыре категории в зависимости от количества пассажиров, географического положения и потенциала мобильности. Это разделение будет относиться не только к электрифицированным железным дорогам, но и ко всей территории Латвии.

В категорию А могут войти семь станций, в категорию В - 24 станции, в категорию С - 20 станций, а все остальные железнодорожные станции будут включены в категорию D.

Планируется, что на станциях категории А будут автоматы по продаже билетов, информационный пункт с билетной кассой и зона ожидания.

На станциях категории В будут зона ожидания и автоматы по продаже билетов, на станциях категории С - автоматы по продаже билетов и навес, а на станциях категории D - навес и цифровое информационное табло с расписанием поездов в режиме реального времени.

PV отмечает, что предложенные решения позволят сократить расходы, связанные с использованием помещений и человеческих ресурсов, а также повысит доступность информации для пассажиров.

По расчетам, после введения станций нового образца предприятие сможет сэкономить около 1,067 млн евро в год, а установка билетных автоматов обойдется примерно в 2,484 млн евро, не считая платы за обслуживание.