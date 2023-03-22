Он покинул сборную Латвии, чтобы воспитывать "солнечную" дочь

Александр Кудряшов рассказал, что лишнюю хромосому врачи обнаружили уже после рождения его дочери Матильды. Появление девочки совпало с разводом ее родителей. Мужчина принял решение не становиться папой по выходным, который платит алименты, а решил оставить карьеру профессионального волейболиста.

"В том момент, когда у нас произошел кризис в семье, я был профессиональным спортсменом, ездил на сезон за рубеж на 8-10 месяцев, играл в сборной Латвии, но уже начал задумываться - а что потом? С появлением Матильды я почувствовал, что пришел момент принятия ответственности, серьезных перемен. Решил оставить профессиональный спорт, он влияет на времяпровождение с ребенком", - цитирует его RUS LSM.

Александр Кудряшов с бывшей женой воспитывают Матильду вдвоем. Много времени уделено терапии и социализации, чтобы помочь девочке развиваться.

Напомним, по данным ООН, каждый год примерно от 3000 до 5000 детей рождаются с этим хромосомным расстройством.

Александр Кудряшов Фото: Кадр из видео