21 марта отмечают Всемирный день людей с синдромом Дауна. Портал RUS LSM рассказал об отце, который ради воспитания дочери пожертвовал спортивной карьерой и покинул сборную Латвии по волейболу, чтобы воспитывать особенную дочь.
Он покинул сборную Латвии, чтобы воспитывать "солнечную" дочь
Александр Кудряшов рассказал, что лишнюю хромосому врачи обнаружили уже после рождения его дочери Матильды. Появление девочки совпало с разводом ее родителей. Мужчина принял решение не становиться папой по выходным, который платит алименты, а решил оставить карьеру профессионального волейболиста.
"В том момент, когда у нас произошел кризис в семье, я был профессиональным спортсменом, ездил на сезон за рубеж на 8-10 месяцев, играл в сборной Латвии, но уже начал задумываться - а что потом? С появлением Матильды я почувствовал, что пришел момент принятия ответственности, серьезных перемен. Решил оставить профессиональный спорт, он влияет на времяпровождение с ребенком", - цитирует его RUS LSM.
Александр Кудряшов с бывшей женой воспитывают Матильду вдвоем. Много времени уделено терапии и социализации, чтобы помочь девочке развиваться.
Напомним, по данным ООН, каждый год примерно от 3000 до 5000 детей рождаются с этим хромосомным расстройством.
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