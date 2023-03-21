Генсек НАТО: призвал увеличить расходы на оборону

В целом оборонные расходы европейских стран и Канады выросли на 2,2% в 2022 году, а за последние восемь лет прирост достиг 350 млрд долларов США.

"С 2014 года союзники увеличили расходы на оборону, и мы движемся в правильном направлении. Но мы движемся не так быстро, как того требует опасный мир, в котором мы живем", - сказал Столтенберг. Он приветствовал достигнутый прогресс, но подчеркнул, что необходимо действовать больше и быстрее.

Повторное вторжение России в Украину в феврале прошлого года побудило европейские страны модернизировать свои армии и усилить оборону.

НАТО готовится установить новую цель по увеличению расходов на оборону на саммите в Вильнюсе в июле, при этом большинство стран согласны с тем, что 2% должны быть базовым уровнем, а не потолком расходов. Однако несколько стран, которые не смогли достичь цели в 2%, не хотят устанавливать слишком амбициозную и конкретную цель.

Столтенберг подчеркнул, что сегодня безопасность нельзя воспринимать как должное, но она является "основой нашего благополучия и нашего образа жизни".

Дипломаты НАТО прогнозируют, что обсуждение нового целевого показателя расходов на оборону, требующего согласия всех государств-членов, скорее всего, продолжится до саммита в июле.