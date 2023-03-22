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ФОТО ⟩ Тренировка сборной Латвии по футболу в Дублине

rus.tvnet.lv
Тренировка сборной Латвии по футболу в Дублине
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В среду сборная Латвии по футболу проведёт свой первый матч в 2023 году, сыграв на выезде со сборной Ирландии. Перед предстоящим матчем команда под руководством Дайниса Казакевича провела тренировку в Дублине.

Проверочный матч в Дублин пройдёт на стадионе "Авива" и начнётся в 21:45 по латвийскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на платформе Viaplay.

Напомним, 28 марта латвийские футболисты начнут квалификационный цикл чемпионата Европы 2024 года, сыграв в Кардиффе против команды Уэльса.

В отборочном турнире Евро-2024 сборная Латвии сыграет с командами Уэльса, Турции, Хорватии и Армении.

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