В среду сборная Латвии по футболу проведёт свой первый матч в 2023 году, сыграв на выезде со сборной Ирландии. Перед предстоящим матчем команда под руководством Дайниса Казакевича провела тренировку в Дублине.
ФОТО ⟩ Тренировка сборной Латвии по футболу в Дублине
Тренировка сборной Латвии по футболу в Дублине
Проверочный матч в Дублин пройдёт на стадионе "Авива" и начнётся в 21:45 по латвийскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на платформе Viaplay.
Напомним, 28 марта латвийские футболисты начнут квалификационный цикл чемпионата Европы 2024 года, сыграв в Кардиффе против команды Уэльса.
В отборочном турнире Евро-2024 сборная Латвии сыграет с командами Уэльса, Турции, Хорватии и Армении.
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