Несмотря на то, что президент России Владимир Путин неоднократно называл Си "дорогим другом" и пытался говорить на китайской языке, китайская делегация все-таки не подписала новый договор о поставках российского газа и строительстве газопровода "Сила Сибири-2".

Путин предложил Китаю поставлять 100 миллиардов кубометров газа в год (это в шесть раз больше, чем "Газпром" поставляет Китаю в данный момент). Он сообщил, что проект газопровода "Сила Сибири-2", позволяющий поставлять 50 миллиардов кубометров газа в год, фактически согласован.

Однако в совместном сообщении, которое подписал Си, по поводу газопровода не говорится ни слова, лишь об "укреплении партнерства в сфере энергетики".

В сообщении для СМИ Си ничего не сказал и о российском газе. Договор с Китаем очень важен для "Газпрома", так как компания потеряла европейский рынок и почти половину прошлогоднего объема экспорта. В прошлом году поставки газа в Европу упали до уровня последних лет СССР, и в этом году падение продолжится, достигнув брежневских и андроповских времен.

"У "Газпрома" - катастрофические показатели экспорта", - заявил агентству Reuters приближенный к "Газпрому" источник. Китай в этом году закупит всего 22 миллиарда кубометров газа, что в семь раз меньше, чем до войны покупала Европа.

Указанная в договоре цена - 290 долларов за 1000 кубометров, тогда как в договорах с ЕС она была в три раза выше.

"Скидки достигают 70%, но проблема в том, что Китаю дополнительный газ вообще не нужен", - указывают аналитики Foreign Policy Research Foundation. Китай не хочет повторить ошибку Европы, поэтому планирует диверсифицировать источники поставок газа, и у Китая проблем с этим нет - газ готовы поставлять США, Катар и Австралия.