Стакис: бюджет Риги будет бюджетом упорядочивания столичного хозяйства

Он отметил, что бюджет этого года - самый большой в истории столицы. Сегодня Рижская дума рассмотрит поправки к бюджету, которые предусматривают увеличение расходов почти на 150 млн евро. Общие доходы городского бюджета вырастут на 13,8 млн евро до 1,19 млрд евро, а расходы - на 148,6 млн евро до 1,4 млрд евро.

32 млн евро в бюджете предусмотрено для повышения зарплат, в том числе 20 млн евро - зарплат учителей, а для социального бюджета запланировано увеличение на 35 млн евро, или 42%.

Стакис отметил, что в сфере образования основной задачей в этом году будет постепенный переход на обучение на латышском языке во всех школах. Рижское самоуправление предложит помощь для усовершенствования знаний латышского языка учителям школ нацменьшинств, на что будет выделено 150 000 евро. Также в школах будут оборудованы три новых класса естественных наук и технологий, а в 37 школах появится новая инфраструктура компьютерных сетей.

В этом году в Риге планируется построить девять новых площадок для отдыха и игр на сумму 1,5 млн евро. 1,74 млн евро предусмотрено для грантов на ремонт частных домов и дворов, а на ремонт дворов муниципальных домов выделено 0,7 млн евро.

Мэр отметил, что в сфере транспортной инфраструктуры необходимо закончить ремонт моста в Брасе, строительство Восточной магистрали, реконструкцию набережной Мукусалы, строительство улицы Лайву и реновацию набережной Радзиня. В этом году на улучшение сообщения в столице выделено на 17 млн евро больше, чем в прошлом году.