Сборная Латвии забила два гола, но всё равно уступила Ирландии

Матч проходил на стадионе "Авива" в Дублине и завершился со счётом 3:2 в пользу сборной Ирландии.

Хозяева вышли вперёд уже на 6-й минуте встречи - поcле передачи Мэтта Доэрти с правого фланга Каллум О'Дауда опередил Роберта Савалниекса и головой отправил мяч в сетку ворот Павла Штейнбора. На 17-й минуте встречи Эван Фергюсон во второй раз огорчил латвийских болельщиков.

На 33-й минуте Владислав Сорокин получил мяч на левом фланге и отдал передачу на Роберта Улдрикиса, который отличным дальним ударом застал врасплох ирландского голкипера Куивина Келлехера.

Stop that Roberts Uldrikis. pic.twitter.com/8Ma71YaQVd — Stop That Football (@stopthatfooty) March 22, 2023

В компенсированное к первому тайму время сборная Латвии сумела сравнять счёт - на этот раз автором гола стал Артур Зюзин, который поразил ворота Келлехера благодаря нескольким рикошетам.

Окончательный счёт в матче на 65-й минуте установил Чидози Огбене, который оказался первым на добивании после того, как Майкл Джонстон угодил в штангу ворот латвийской сборной.

Отметим, что сборная Ирландии занимает 48-е место в рейтинге FIFA, а сборная Латвии располагается на 133-м месте.

В пяти совместных матчах сборная Ирландии побеждала в каждом. В последний раз команды встречались в 2013 году, когда в проверочном матче в Дублине хозяева победили со счётом 3:0.

Напомним, 28 марта латвийские футболисты начнут квалификационный цикл чемпионата Европы 2024 года, сыграв в Кардиффе против команды Уэльса.

В отборочном турнире Евро-2024 сборная Латвии сыграет с командами Уэльса, Турции, Хорватии и Армении.