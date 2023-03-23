Сборная Латвии по футболу в первом проверочном матче в 2023 году уступила на выезде команде Ирландии.
Сборная Латвии забила два гола, но всё равно уступила Ирландии
Матч проходил на стадионе "Авива" в Дублине и завершился со счётом 3:2 в пользу сборной Ирландии.
Хозяева вышли вперёд уже на 6-й минуте встречи - поcле передачи Мэтта Доэрти с правого фланга Каллум О'Дауда опередил Роберта Савалниекса и головой отправил мяч в сетку ворот Павла Штейнбора. На 17-й минуте встречи Эван Фергюсон во второй раз огорчил латвийских болельщиков.
На 33-й минуте Владислав Сорокин получил мяч на левом фланге и отдал передачу на Роберта Улдрикиса, который отличным дальним ударом застал врасплох ирландского голкипера Куивина Келлехера.
Stop that Roberts Uldrikis. pic.twitter.com/8Ma71YaQVd— Stop That Football (@stopthatfooty) March 22, 2023
В компенсированное к первому тайму время сборная Латвии сумела сравнять счёт - на этот раз автором гола стал Артур Зюзин, который поразил ворота Келлехера благодаря нескольким рикошетам.
Окончательный счёт в матче на 65-й минуте установил Чидози Огбене, который оказался первым на добивании после того, как Майкл Джонстон угодил в штангу ворот латвийской сборной.
Отметим, что сборная Ирландии занимает 48-е место в рейтинге FIFA, а сборная Латвии располагается на 133-м месте.
В пяти совместных матчах сборная Ирландии побеждала в каждом. В последний раз команды встречались в 2013 году, когда в проверочном матче в Дублине хозяева победили со счётом 3:0.
Напомним, 28 марта латвийские футболисты начнут квалификационный цикл чемпионата Европы 2024 года, сыграв в Кардиффе против команды Уэльса.
В отборочном турнире Евро-2024 сборная Латвии сыграет с командами Уэльса, Турции, Хорватии и Армении.
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