В Риге, Гризинькалнсе, неподалеку от моста Деглава строительные работы ведутся почти до раннего утра. Местные жители недоумевают, почему это разрешено? Ответы искала программа Bez tabu.
Видео ⟩ Жители Гризинькалнса недовольны шумом ночных строительных работ
Жители запечатлели, как строительная техника шумит прямо у окон домов.
"Работы начинаются около 19:00 и заканчиваются около 5:30. Тяжелая техника работала всю ночь. Спать невозможно! Именно такие работы были и в ноябре. Это было только ночью. Вопрос: почему ночью? Ребенок должен быть в школе, на следующий день контрольная работа. Плача, она жалуется, что не может уснуть, потому что шум ужасный!" - рассказывает местная жительница Инга.
О громком шуме жители могут сообщать в полицию или в Инспекцию здравоохранения, которая может организовать измерения шума, привлекая представителя лаборатории с измерительным устройством, и при констатации нарушения бороться с шумом; однако, как отметили в Инспекции, в этой ситуации нельзя указывать самоуправлению, если работы согласованы. Правда, представитель Инспекции здравоохранения призвал местную власть уважать жителей.
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