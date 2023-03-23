Видео ⟩ Жители Гризинькалнса недовольны шумом ночных строительных работ

"Работы начинаются около 19:00 и заканчиваются около 5:30. Тяжелая техника работала всю ночь. Спать невозможно! Именно такие работы были и в ноябре. Это было только ночью. Вопрос: почему ночью? Ребенок должен быть в школе, на следующий день контрольная работа. Плача, она жалуется, что не может уснуть, потому что шум ужасный!" - рассказывает местная жительница Инга.