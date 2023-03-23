Кулеба: говорить с Путиным бессмысленно

"Мы знали задолго до выдачи МУС ордера на арест, что разговаривать с Путиным нет смысла. 30 сентября прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял юридическую резолюцию, в которой заявил, что любые переговоры с Владимиром Путиным невозможны в ответ на попытку РФ аннексировать дополнительные украинские территории", - сказал министр.

В то же время он подчеркнул, что Украина не отвергает идею мирных переговоров.

"Украина делала многочисленные попытки достичь мирного урегулирования. До 24 февраля 2022 года при посредничестве Франции и Германии Украина провела 88 раундов переговоров с момента избрания Зеленского президентом в 2019 году. Россия растоптала все эти усилия, выбрав варварскую, геноцидную, захватническую войну", – подчеркнул министр.

Украина пыталась найти точки соприкосновения и после 24 февраля 2022 года, но без успехов, признал он.

"Путин все проигнорировал, он хочет больше войны, больше украденных украинских детей, больше убитых украинцев, больше захваченных украинских земель. Как можно бороться с таким злом? Его разбивают силой", – заявил Кулеба.