"Мне вообще не нравился спорт": волейболистка Самойлова могла выбрать другую профессию

Самойлова вспомнила, что её взгляд на спорт изменили именно тренировки по волейболу. Хотя Анастасия не скрывает, что её мама хотела, чтобы дочь стала врачом.

"Я была тем ребёнком, которому спорт не нравился вообще. Отвечая на вопрос, что не нравилось, наверно, всё зависит от учителя, поскольку пришла волейбольный тренер и предложила идти на тренировки, и они мне понравились.

Можно сказать, что это была моя первая любовь", - сказала Анастасия.

"Мама всегда говорила, что упорным трудом можно добиться всего, и поэтому я чемпионка", - говорит популярная спортсменка.

"Моя мама всегда хотела, чтобы я выучилась на врача, хирурга. Она до сих пор считает, что у меня получилось бы". В конце двенадцатого класса у Анастасии было три направления, которыми она хотела бы заниматься - физиотерапия, экономика и право.

Спортсменка признаётся, что любит социальные сети, снимать различный контент, связанный со спортом. "Я эксперт в своей области, я эксперт в пляжном волейболе! Когда моя спортивная карьера завершится, я чувствую, что у меня откроется второе дыхание!"

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