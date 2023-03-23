Чт, 23.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Француз установил мировой рекорд в скоростном спуске

rus.postimees.ee
Француз установил мировой рекорд в скоростном спуске
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Симон Билли.
Симон Билли. Фото: Instagram @symbilly

Француз Симон Билли установил новый мировой рекорд в скоростном спуске с горного склона. У него была зафиксирована скорость 255,5 км/ч, пишет Rus.Postimees

Этот рекорд Билли установил на чемпионате мира, который проходил в Варсе (Франция).

"Это был спуск века. Я был спокоен и уверен", - сказал спортсмен.

Кстати, это не первый мировой рекорд, установленный в их семье. В 1997 году отец Симона Филипп также в Варсе установил мировой рекорд - тогда его скорость составила 243,902 км/ч.

Саймон Билли побил мировой рекорд 2016 года, который установил итальянец Иван Оригоне - 254,958 км/ч.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх