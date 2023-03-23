Видео ⟩ Француз установил мировой рекорд в скоростном спуске

Этот рекорд Билли установил на чемпионате мира, который проходил в Варсе (Франция).

"Это был спуск века. Я был спокоен и уверен", - сказал спортсмен.

Кстати, это не первый мировой рекорд, установленный в их семье. В 1997 году отец Симона Филипп также в Варсе установил мировой рекорд - тогда его скорость составила 243,902 км/ч.

Саймон Билли побил мировой рекорд 2016 года, который установил итальянец Иван Оригоне - 254,958 км/ч.

𝟐𝟓𝟓,𝟓𝟎𝟎 𝐤𝐦/𝐡. Le skieur le plus rapide de la planète est français, et il s'appelle Simon Billy 🇫🇷 #ChaletClub pic.twitter.com/BHWUTAMjEK — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 22, 2023