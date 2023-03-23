В четверг Сейм во втором чтении поддержал запрет на выпуск на рынок жидкостей электронных курительных приборов и продукты-заменители табака, содержащие ароматизаторы.
Сейм стал на шаг ближе к принятию двух важных ограничений курения
Поддержаны изменения в Законе об обращении табачных изделий, растительных курительных продуктов, электронных курительных приборов и их жидкостей.
Эти изменения в законе Сейм должен еще принять в окончательном чтении.
Предложение о запрете ароматизаторов ранее направила уже бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Одновременно планируется установить ограничение на производство и выпуск на рынок табачных изделий, заменителей табака или электронных курительных приборов, которые визуально напоминают сладости, закуски, а также игрушки.
Также было поддержано предложение депутата Арманда Краузе (СЗК) запретить курение в зданиях Сейма и Кабинета министров.
По существу поддержаны предложения как Винькеле, так и нынешнего министра здравоохранения Меньгелсоне о запрете курить в местах организации азартных игр.
Также предусмотрено, чтобы максимальная концентрация никотина в заменителях табака не превышала четырех миллиграммов на грамм.
В законе табачный заменитель должен быть определен как продукт, который содержит или не содержит никотин (кроме медицинских средств, табачных изделий, растительных курительных продуктов, электронных курительных приборов и емкостей для их заполнения) и который предусмотрено использовать аналогично табачным изделиям, растительным курительным продуктам, бездымным табачным изделиям, электронным курительным приборам и емкостям для их заполнения, независимо от содержания никотина в этих продуктах и способа их использования.
Также предусмотрено ограничение, которое распространяется на уже существующие табачные изделия. Планируется уточнить, что запрещается продавать такие предназначенные для курения табачные изделия, в том числе новые ввезенные табачные изделия, в состав которых входит ментол, его аналоги и гераниол. В связи с этим уточняется уже действующий запрет на продажу таких продуктов, в состав которых входят добавки, облегчающие вдыхание или прием никотина.
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