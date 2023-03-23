В летний сезон, который начнется в воскресенье, 26 марта, из аэропорта "Рига" будет доступно 100 прямых направлений, в том числе 11 новых, сообщили агентству LETA в аэропорту.
В летний сезон из Рижского аэропорта будут доступны два совершенно новых направления
Совершенно новыми направлениями будут Ганновер в Германии и Гданьск в Польше.
Национальная авиакомпания airBaltic вводит десять новых маршрутов, а также увеличит частоту полетов по существующим летним маршрутам. С 15 апреля airBaltic будет летать два раза в неделю по маршруту Рига-Ганновер-Рига - с этим немецким городом у Риги до сих пор не было прямого авиасообщения. Начиная с мая предусмотрены полеты в Порту и Бильбао, с начала апреля четыре раза в неделю - рейсы в Стамбул. Также в мае начнутся регулярные рейсы в Бухарест, Бургас, Белград, Тиват, Ереван и Баку несколько раз в неделю.
С 28 марта ирландская авиакомпания Ryanair начнет полеты из Риги в польский город Гданьск, с которым ранее не было прямого авиасообщения. Рейсы по этому маршруту запланированы три раза в неделю.
Греческая авиакомпания Aegean будет совершать рейсы по маршруту Рига-Афины два раза в неделю начиная с 19 мая.
В летнем сезоне 2023 года в аэропорту "Рига" будут работать 15 авиаперевозчиков.
"Благодаря многочисленным туристическим направлениям количество прямых пассажиров в аэропорту "Рига" приблизилось к уровню до пандемии, а количество транзитных пассажиров увеличат такие новые маршруты airBaltic, как Стамбул, Баку, Ереван", - заввила руководитель аэропорта Лайла Одиня.
Она выразила удовлетворение тем, что аэропорт "Рига" получил международную оценку и начнет новый сезон как третий лучший аэропорт в Восточной Европе в рейтинге Skytrax, основанном на результатах голосования клиентов.
Как сообщалось, за первые два месяца этого года в аэропорту "Рига" было обслужено 799 732 пассажира, что на 62,5% больше, чем за соответствующий период годом ранее, свидетельствуют оперативные данные аэропорта. Такж
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