В летний сезон из Рижского аэропорта будут доступны два совершенно новых направления

Совершенно новыми направлениями будут Ганновер в Германии и Гданьск в Польше.

Национальная авиакомпания airBaltic вводит десять новых маршрутов, а также увеличит частоту полетов по существующим летним маршрутам. С 15 апреля airBaltic будет летать два раза в неделю по маршруту Рига-Ганновер-Рига - с этим немецким городом у Риги до сих пор не было прямого авиасообщения. Начиная с мая предусмотрены полеты в Порту и Бильбао, с начала апреля четыре раза в неделю - рейсы в Стамбул. Также в мае начнутся регулярные рейсы в Бухарест, Бургас, Белград, Тиват, Ереван и Баку несколько раз в неделю.

С 28 марта ирландская авиакомпания Ryanair начнет полеты из Риги в польский город Гданьск, с которым ранее не было прямого авиасообщения. Рейсы по этому маршруту запланированы три раза в неделю.

Греческая авиакомпания Aegean будет совершать рейсы по маршруту Рига-Афины два раза в неделю начиная с 19 мая.

В летнем сезоне 2023 года в аэропорту "Рига" будут работать 15 авиаперевозчиков.

"Благодаря многочисленным туристическим направлениям количество прямых пассажиров в аэропорту "Рига" приблизилось к уровню до пандемии, а количество транзитных пассажиров увеличат такие новые маршруты airBaltic, как Стамбул, Баку, Ереван", - заввила руководитель аэропорта Лайла Одиня.

Она выразила удовлетворение тем, что аэропорт "Рига" получил международную оценку и начнет новый сезон как третий лучший аэропорт в Восточной Европе в рейтинге Skytrax, основанном на результатах голосования клиентов.

Как сообщалось, за первые два месяца этого года в аэропорту "Рига" было обслужено 799 732 пассажира, что на 62,5% больше, чем за соответствующий период годом ранее, свидетельствуют оперативные данные аэропорта. Такж