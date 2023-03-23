Кучинскис доволен сколько выделено дополнительно на внутреннюю безопасность

0,3 млн евро выделено на обустройство помещений на улице Бирзниека-Упиша для работы структурных единиц Рижского регионального управления Госпролиции.

К 1 июля этого года планируется завершить реформы в Государственной полиции, направленные на то, чтобы полиция могла быстрее реагировать, предоставлять более качественные услуги и быть ближе к гражданам.

Вводится институт реагирующего сотрудника полиции, который совмещает функции патрульной полиции и контроля за дорожным движением. Реагирующие сотрудники полиции будут иметь гораздо более широкую компетенцию, в том числе действовать на месте происшествия, не дожидаясь коллег - именно они будут реагировать на дорожно-транспортные происшествия, нарушения общественного порядка, бытовые конфликты, менее тяжкие преступления, а также принимать решения о начале административного или уголовного процесса, проводить начальные следственные действия и розыскные мероприятия на месте происшествия.

Благодаря инициированным Кучинскисом поправкам к закону о документах, удостоверяющих личность, введение eID-карт происходит постепенно, и люди больше не обязаны получить этот документ до 1 мая этого года, что позволяет Управлению по делам гражданства и миграции (PMLP) сократить очереди за документами.

Кроме того, для расширения возможностей обслуживания клиентов в этом году PMLP выделено дополнительно 30 штатных мест.

Кучинскис также внес свой вклад в укрепление восточной границы, т.е. латвийско-белорусской и латвийско-российской границы, что является одним из приоритетов Министерства внутренних дел. На строительство инфраструктуры восточной границы на три года в бюджете зарезервировано 77,6 миллиона рублей. В этом году в приграничную инфраструктуру планируется инвестировать 23,8 млн евро.