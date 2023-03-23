После 100 дней работы в правительстве Кришьаниса Кариньша министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список") выразил удовлетворение выделением дополнительных средств на внутреннюю безопасность страны и началом работы по созданию систем гражданской обороны и кризисного управления.
Кучинскис доволен сколько выделено дополнительно на внутреннюю безопасность
За первые 100 дней своей работы на этой должности Кучинскис определил новые важные направления для сектора внутренних дел, а также продолжил работу с прежними приоритетами, сообщили агентству LETA в МВД.
Средства выделены на повышение заработной платы и обучение служащих, а также зарезервированы для новых современных служебных помещений на улице Мукусалас и новых специальных транспортных средств Государственной пожарно-спасательной службы.
На закупку пожарно-спасательных машин в 2023 году запланировано более 23 млн евро, в 2024 году - 78 млн евро, в 2025 году - 65 млн евро. Всего на три года на эти цели выделено 166,3 миллиона евро. С другой стороны, в бюджете 2023 года предусмотрено 24 млн на повышение окладов должностных лиц со служебными званиями. Всего на три года выделено 72 млн евро.
Преобразование инфраструктуры во всех службах МВД, особенно в Государственной полиции и ГПСС, является одним из важнейших приоритетов, который позволит окончательно отказаться от устаревшего наследия советского периода. Это внедрение принципиально новой и современной системы, которая предусматривает новые помещения, современный транспорт, инновационную компьютерную технику и средства связи.
0,3 млн евро выделено на обустройство помещений на улице Бирзниека-Упиша для работы структурных единиц Рижского регионального управления Госпролиции.
К 1 июля этого года планируется завершить реформы в Государственной полиции, направленные на то, чтобы полиция могла быстрее реагировать, предоставлять более качественные услуги и быть ближе к гражданам.
Вводится институт реагирующего сотрудника полиции, который совмещает функции патрульной полиции и контроля за дорожным движением. Реагирующие сотрудники полиции будут иметь гораздо более широкую компетенцию, в том числе действовать на месте происшествия, не дожидаясь коллег - именно они будут реагировать на дорожно-транспортные происшествия, нарушения общественного порядка, бытовые конфликты, менее тяжкие преступления, а также принимать решения о начале административного или уголовного процесса, проводить начальные следственные действия и розыскные мероприятия на месте происшествия.
Благодаря инициированным Кучинскисом поправкам к закону о документах, удостоверяющих личность, введение eID-карт происходит постепенно, и люди больше не обязаны получить этот документ до 1 мая этого года, что позволяет Управлению по делам гражданства и миграции (PMLP) сократить очереди за документами.
Кроме того, для расширения возможностей обслуживания клиентов в этом году PMLP выделено дополнительно 30 штатных мест.
Кучинскис также внес свой вклад в укрепление восточной границы, т.е. латвийско-белорусской и латвийско-российской границы, что является одним из приоритетов Министерства внутренних дел. На строительство инфраструктуры восточной границы на три года в бюджете зарезервировано 77,6 миллиона рублей. В этом году в приграничную инфраструктуру планируется инвестировать 23,8 млн евро.
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