16-17 марта в Рижском техникуме искусств и медиа прошла "Молодежная медиа-конференция" и хакатон идей для контента, сообщает портал balticevents.info.
В Риге прошла "Молодежная медиа-конференция"
На мероприятии участвовало 200 участников, и на протяжении 30 часов команды придумывали новые идеи для контента, так как главным призом была техническая поддержка в реализации нового проекта на сумму в 1000 евро.
На конференции своим медийным опытом поделился радиоведущий и победитель церемонии награждения Kids Choice Awards на телеканале Nickelodeon в номинации "Латвийский любимый инфлуенцер" Лаурис Заланс.
В рамках дискуссии "Молодежь в медиа" участвовали такие гости, как Артурс Енотс, Нансия Гаркалне, Синтия Леймане, а также редактор Латвийского радио Карлис Дагилис вместе внештатным советником министра Культуры Патриком Гривой. Молодые люди рассказали, что по сравнению с другими странами, ситуация в Латвии более благоприятная и свободная от цензуры, просто нужно больше творческого подхода и поддержки в создании контента. Полагаясь на статистику, 72% латвийской молодежи доверяют лидерам мнений и информации от инфлюенсеров. Как заверила Нансия Гаркалне, необходимы "нишевые инфлюенсеры" или профессионалы из разных областей, которые могут качественно создавать контент по конкретным темам.
В рамках двухдневной медиа-конференции проходили различные мастер-классы. Писательница Гундега Розе поделилась своим опытом на мастер-классе "Письмо как искусство понимания". Режиссер и оператор Мартиньш Таукачс дал советы на мастер-классе "Создание видео-контента". Своими историями опыта также поделились ведущие программ молодежного центра DCTV из США. В этом центре молодым людям помогают с профессиональным обучением, ресурсами и творческой средой в Манхеттене.
Латвийская журналистка Ингра Спрнге на лекции "А ты критически мыслишь? Критическое мышление не означает думать критически о других, а именно о себе" рассказала об актуальной теме на сегодняшний день.
Блогер Артур Енотс вместе с радиоведущим Томом Гревиншем долго дискутировали на тему "Есть ли будущее у радио?".
Советник президента по вопросам информационного пространства и цифровой политики Иева Ивеса на своей презентации "Демократия умирает в темноте - качественная журналистика в защиту демократии" поделилась эмоциональным рассказом о важности работы журналиста не только в Латвии, но и в мире.
На хакатоне по созданию идей для контента участвовало пять команд и уже в пятницу они представили свои проекты членам жюри: Иеве Ильвес, редактору культурного раздела на портале TVNET Тому Трейбергсу и руководителю бизнес-контента Карлису Дорбе. В завершении хакатона команда с самой лучшей идеей должна получить главный приз - техническую поддержку для реализации своего проекта в размере 1000 евро от молодежного центра Young Media House. Победителем стала команда 3 Muskatrieksti (Аманда Калнупе, Лаураа Нулле и Янис Валдманис). Их проект "Меняй и исправляй" нацелен на обмен вещами с прохожими при условии, что каждая последующая вещь будет намного лучше предыдущей, а последняя финальная вещь будет отдана на благотворительность.
Все участники "Молодежной конференции" получили поощрительные призы:
Специальный приз от телеканала TV3 достался команде Pagarinātāji (Даниела Липсне, Екабс Дзенитис, Рудолфс Подзис, Никола Клейнберга, Эрнестс Бурмистрис) за благотворительный проект "Шаг через Латвию". Также был награждены Ритварс Кисис за передачу о закулисьи профессий "Ремесленник сам себе режиссер" и Маркус Утенс за передачу про мотоспорт с точки зрения нового чемпиона "Чего просит победа".
Специальный приз от компании Latvijas Mobilais Telefons получили Вендия Йиргенсине, Александра Розенфелде и Емилия Звана за передачу об истории "Легенды Латвии". Все участники получили годовой абонемент от TVNET KLIK.
Молодежную медиа-конференцию и хакатон идей для контента провели продюсеры Илона Бичевска и Мартиньш Таукачс при поддержке посольства Королевства Нидерландов в Латвии и Рижского техникума искусств и медиа.
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