В Риге прошла "Молодежная медиа-конференция"

Латвийская журналистка Ингра Спрнге на лекции "А ты критически мыслишь? Критическое мышление не означает думать критически о других, а именно о себе" рассказала об актуальной теме на сегодняшний день.

Блогер Артур Енотс вместе с радиоведущим Томом Гревиншем долго дискутировали на тему "Есть ли будущее у радио?".

Советник президента по вопросам информационного пространства и цифровой политики Иева Ивеса на своей презентации "Демократия умирает в темноте - качественная журналистика в защиту демократии" поделилась эмоциональным рассказом о важности работы журналиста не только в Латвии, но и в мире.

На хакатоне по созданию идей для контента участвовало пять команд и уже в пятницу они представили свои проекты членам жюри: Иеве Ильвес, редактору культурного раздела на портале TVNET Тому Трейбергсу и руководителю бизнес-контента Карлису Дорбе. В завершении хакатона команда с самой лучшей идеей должна получить главный приз - техническую поддержку для реализации своего проекта в размере 1000 евро от молодежного центра Young Media House. Победителем стала команда 3 Muskatrieksti (Аманда Калнупе, Лаураа Нулле и Янис Валдманис). Их проект "Меняй и исправляй" нацелен на обмен вещами с прохожими при условии, что каждая последующая вещь будет намного лучше предыдущей, а последняя финальная вещь будет отдана на благотворительность.

Все участники "Молодежной конференции" получили поощрительные призы:

Специальный приз от телеканала TV3 достался команде Pagarinātāji (Даниела Липсне, Екабс Дзенитис, Рудолфс Подзис, Никола Клейнберга, Эрнестс Бурмистрис) за благотворительный проект "Шаг через Латвию". Также был награждены Ритварс Кисис за передачу о закулисьи профессий "Ремесленник сам себе режиссер" и Маркус Утенс за передачу про мотоспорт с точки зрения нового чемпиона "Чего просит победа".

Специальный приз от компании Latvijas Mobilais Telefons получили Вендия Йиргенсине, Александра Розенфелде и Емилия Звана за передачу об истории "Легенды Латвии". Все участники получили годовой абонемент от TVNET KLIK.

Молодежную медиа-конференцию и хакатон идей для контента провели продюсеры Илона Бичевска и Мартиньш Таукачс при поддержке посольства Королевства Нидерландов в Латвии и Рижского техникума искусств и медиа.