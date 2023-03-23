Предприятие в Вентспилсе, возможно, помогало российской армии. VDD проводит проверку

В публичном пространстве появился материал на русском языке, в котором говорится, что упомянутая компания якобы передала российской армии, воюющей в Украине, 15 тонн продукции. При этом совладелица компании Ольга Муравьева из "Боевого братства" в городе Егорьевск якобы получила награду за помощь, оказанную российским солдатам в Украине.

В связи с упомянутым материалом (его происхождение неизвестно) депутат Сейма Артур Бутанс (НО) также обратится к VDD с призывом дать оценку действиям и возможным нарушениям фабрики Pobeda, расположенной в Вентспилсе, а также должностных лиц и истинных бенефициаров компании, сообщила LETA пресс-секретарь нацобъединения Лайма Мелкина.

"Если компания, находящаяся на территории Латвии, помогает российской армии, которая ведет боевые действия в Украине, то такой компании нет места в нашем народном хозяйстве, и ее должностные лица должны быть немедленно привлечены к ответственности", - считает Бутанс.

Также Бутанс призывает оценить, не представляет ли размещение такого предприятия на территории Вентспилсского свободного порта, который является стратегически важной государственной инфраструктурой, рисков для государственной безопасности.

С вопросами о предполагаемых пожертвованиях Pobeda Confectionery российской армии LETA обращалось на само предприятие и в МИД, но ответов пока не получило.