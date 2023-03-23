В четверг, 23 марта, в ангаре на улице Маскавас в Риге возник пожар, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
На улице Маскавас в Риге горит ангар
На улице Маскавас в Риге горит ангар
Как сказано в сообщении VUGD, информация о возгорании поступила в 19:41.
На месте оперативники обнаружили, что горит один из двух построенных вместе ангаров.
На месте работают 36 пожарных-спасателей, а также пожарный поезд Latvijas dzelzceļš.
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