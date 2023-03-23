На улице Маскавас в Риге горит ангар

Как сказано в сообщении VUGD, информация о возгорании поступила в 19:41.

На месте оперативники обнаружили, что горит один из двух построенных вместе ангаров.

На месте работают 36 пожарных-спасателей, а также пожарный поезд Latvijas dzelzceļš.