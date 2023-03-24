Роналду побил мировой рекорд по числу игр за сборную

Роналду вышел в стартовом составе сборной Португалии на матч с Лихтенштейном в отборочном турнире Евро-2024. Для 38-летнего форварда эта игра стала 197-й за национальную команду.

Сборная Португалии в домашнем матче разгромила Лихтенштейн со счётом 4:0. Дублем в ворота гостей отметился Криштиану Роналду, забивший со штрафного и пенальти. Также голами отметились Жоау Канселу и Бернарду Силва.

Таким образом, Роналду превзошёл достижение форварда сборной Кувейта Бадера аль-Мутава (196 игр).

Роналду забивает за национальную команду уже на протяжении 20 лет подряд. Голевая серия 38-летнего футболиста началась в 2004 году. На счету Роналду также мировой рекорд по голам за национальную команду (118).