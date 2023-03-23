Умер после "штрафной тренировки": ВУЗ в США заплатит огромную сумму за смерть рестлера

Брейс, которому на тот момент было 20 лет, погиб в 2020 году после жестокой тренировки.

Сообщается, что жизнь Брейса оборвалась после "штрафной тренировки", во время которой борцу не разрешали пить воду. Университетские тренеры по борьбе проигнорировали быстрое ухудшение здоровья борца, запретив другим студентам помогать ему.

Также после тренировки они отправили его домой без присмотра. Покинув тренировку, молодой человек скончался.

"Он цеплялся руками за траву после отчаянной попытки найти воду и помощь", - говорится в заявлении суда.

Университет Камберленда согласился на урегулирование спора с семьей борца в размере 14 миллионов долларов, несмотря на то, что образовательное учреждение считает, что они могут выиграть судебный процесс.

"Грант был талантливым, приятным молодым человеком, у которого впереди было блестящее будущее. Наш университет и коммуна продолжают оплакивать его кончину. Мы искренне надеемся, что это решение поможет семье Брейсов обрести покой и излечить свою боль", - процитирован в пресс-релизе управляющий университетом Джерри Джексон.

Судебные следователи сообщили, что тренеры по рестлингу Камберлендского университета создали "токсичную и агрессивную культуру" еще за два года до трагической смерти Брейса. Кроме того, тренеры должны будут проходить курсы, направленные на предотвращение будущих смертей, связанных с жарой.