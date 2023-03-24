В окопах Донбасса, где каждую секунду может ждать смерть. Как ВСУ сдерживают российское наступление

В траншее есть обшитое деревом укрытие, куда удается втиснуться четырем из нас. Дима закуривает - и поблизости гремит еще один взрыв.

"У них просто бесконечный запас снарядов, - говорит он. - У них полные склады. Могут весь день стрелять, и снаряды у них не закончатся. А мы? У нас в этом году снарядов больше нет. Так что мы создаем разные штурмовые бригады, нам дают танки. Думаю, что с ними мы победим. Мы же казаки, то есть отважные ребята. Мы можем это сделать".

Когда их позиции атакуют, объясняет Дима, солдаты прячутся в окопах и землянках, пока один из них остается наблюдать на посту, чтобы засечь наступающую пехоту или дроны.

Он говорит, что уже научился справляться со страхом. "Первые несколько раз было страшно. Когда только приехал. А сейчас все это как-то легче. Я стал как камень. Но, конечно, есть какие-то страхи, да они у всех есть".

Рядом разрывается еще один снаряд, который сбивает Дмитрия с ног. "Вот это был неплохой", - говорит он, качая головой и отряхиваясь от земли.

Украинцы успели отрыть здесь целую сеть траншей Фото: BBC / Quentin Sommerville