Клубы НХЛ стали отказываться от ЛГБТ-символики ради российских игроков

Сообщается, что о таком решении объявили команды "Нью-Йорк Рейнджерс", "Чикаго Блэкхокс" и "Миннесота Уайлд".

Источники Chicago Tribune заявили, что клуб хочет избежать любых публикаций, в том числе в соцсетях, которые могут вызвать проблемы с законом в России у игроков или их семей. В клубе из Чикаго играет защитник сборной России Никита Зайцев, вратарь Антон Худобин, а также нападающий Филипп Курашев, который играет за сборную Швейцарии, но имеет и российское гражданство.

The Athletic ссылается на слова собеседников, которые говорят о жёстких законах в РФ, приводя в пример приговор баскетболистке Бриттни Грайнер, а также задержание и отправку в армию вратаря Ивана Федотова, который должен был начать выступление за "Филадельфию Флайерз".

Но не все хоккеисты боятся носить ЛГБТ-символику, нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин носил радужную форму 12 декабря, через неделю после подписания Путиным нового закона. Это же сделали игроки "Сан-Хосе Шаркс" - Александр Барабанов и Николай Кныжов, а их канадский партнёр по команде Джеймс Реймер отказался делать то же самое, сославшись на религиозные убеждения.

Профессор социологии Университета Миннесоты Дуг Хартманн называет угрозу преследования российских хоккеистов реальной.

The Athletic отмечает, что 5% хоккеистов, выступающих в этом сезоне НХЛ, - россияне.

Напомним, закон, который вводит полный запрет на "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии", президент России Владимир Путин подписал 5 декабря 2022 года. После вступления закона в силу книжные магазины в РФ начали снимать с продажи книги, которые могут подпадать под закон, а сервисы по продаже онлайн книг - обращаться к авторам с просьбой переписать тексты, в которых может содержаться "гей-пропаганда".