По прогнозам астрологов DailyHoro, эта неделя в целом будет довольно благоприятной, однако стоит обратить внимание, чем эти семь дней будут особенны для конкретных знаков Зодиака.
Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля: смена финансового статуса и отдых - кому что?
Овен
Астрологи настоятельно советуют Овнам позаботиться в первую очередь о своем здоровье и настроении. Конец марта может быть обозначен неурядицами в этом направлении, поскольку представители этого знака Зодиака могут стать более импульсивными и могут начать провоцировать окружающих людей на негативные эмоции своим поведением.
Телец
Начало недели отметится благоприятной тенденцией и идеально подойдет для того, чтобы начать новую главу своей жизни. К сожалению, 28, 30 и 1 число вряд ли принесут яркие впечатления. Эти дни внимание Тельцов может быть рассеянным, а инициативы безуспешными. Астрологи советуют повременить с серьезными делами.
Близнецы
Близнецам стоит переключить внимание с дел и работы на общение и домашние дела. Можно убраться, заняться чем-то важным или даже просто отдохнуть и расслабиться. Если есть возможность взять выходные на вторник и четверг, то лучше делайте это.
Рак
В эту неделю планеты усилят личные переживания Раков, из-за которых они могут пропустить очень важные сигналы свыше. Астрологи советуют: чтобы этого не случилось, правильно выбирайте людей для общения. Эксперты сообщают, что с приходом проблем у представителей этого Знака начнется новая жизнь. Хорошей или плохой она будет - решать им самим.
Лев
Перемены не просто будут стучаться в дверь, но могут зайти без стука. Они не будут исключительно позитивными или отрицательными, но вот их последствия можно сделать плохими или хорошими. Представителям этого знака Зодиака нужно воспринимать проблемы как возможность стать лучше и мудрее.
Дева
Эксперты предупреждают Дев о том, что их финансовый статус может заметно измениться - в какую сторону, зависит от них самих. Нужно слушать интуицию, чтобы понять, как именно нужно поступать и, чтобы выйти из ситуаций победителем. Однако чтобы минимизировать риски, все же придется войти в режим экономии и не сорить деньгами.
Весы
Энергии и сил у Весов в целом прибавится, но вот возможностей найти себя в этой жизни и улучшить настроение будет не так много. Представительницам этого Знака будет очень сложно принимать верные решения без ущерба для результата и своего авторитета. Скорее всего, придется кого-то обидеть, но иного выхода просто не будет. Это будет дилемма.
Скорпион
Скорпионам нужно как можно скорее научиться прощать окружающих людей и отпускать прошлое. Представителей данного знака Зодиака ожидает неделя обостренных эмоций, а также важных дел. Однако реализация планов и продвижения дел в бизнесе и на работе может замедлиться. Также могут появиться эмоциональные проблемы.
Стрелец
Стрельцам стоит начать неделю с уборки, что будет отличным началом этих семи дней. Для них наступил звездный час. На неделе Стрельцы будут часто находиться в нужном месте и в нужное время. Поймать удачу получится в том случае, если не торопить события, а импровизация - не лучший сейчас выбор, лучше делать все продуманно.
Козерог
Не самое лучшее время для поисков второй половинки, но это не значит, что в жизни представителей данного знака Зодиака не может появиться кто-то приятный. Неделя будет полна дисгармонии. Окружающие люди могут быть не так дружелюбны, но главное - не отвечать тем же.
Водолей
Астрологи советуют Водолеям внимательно следить за входящей информацией, а также поменьше откровенничать с посторонними людьми. Вероятно, что Водолеи на этой неделе будут чаще встречать бывших и сталкиваться с прошлым в целом. Однако дурные мысли не изменят того, что Водолеи сейчас на коне и им удастся наладить свою жизнь.
Рыбы
Рыбам астрологи советуют сфокусироваться на укреплении здоровья и обретении душевной гармонии. Хорошее время, чтобы изменить свою жизнь и свои привычки. Энергии для достижения желаемого станет чуть меньше, но зато раскроются глаза на какие-то важные детали. Рыбы поймут то, чего раньше не понимали, либо узнают неприятную правду о каком-то человеке. Главное воспринимать полученную информацию без агрессии.
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