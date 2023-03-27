Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля: смена финансового статуса и отдых - кому что?

Лев

Перемены не просто будут стучаться в дверь, но могут зайти без стука. Они не будут исключительно позитивными или отрицательными, но вот их последствия можно сделать плохими или хорошими. Представителям этого знака Зодиака нужно воспринимать проблемы как возможность стать лучше и мудрее.

Дева

Эксперты предупреждают Дев о том, что их финансовый статус может заметно измениться - в какую сторону, зависит от них самих. Нужно слушать интуицию, чтобы понять, как именно нужно поступать и, чтобы выйти из ситуаций победителем. Однако чтобы минимизировать риски, все же придется войти в режим экономии и не сорить деньгами.

Весы

Энергии и сил у Весов в целом прибавится, но вот возможностей найти себя в этой жизни и улучшить настроение будет не так много. Представительницам этого Знака будет очень сложно принимать верные решения без ущерба для результата и своего авторитета. Скорее всего, придется кого-то обидеть, но иного выхода просто не будет. Это будет дилемма.

Скорпион

Скорпионам нужно как можно скорее научиться прощать окружающих людей и отпускать прошлое. Представителей данного знака Зодиака ожидает неделя обостренных эмоций, а также важных дел. Однако реализация планов и продвижения дел в бизнесе и на работе может замедлиться. Также могут появиться эмоциональные проблемы.

Стрелец