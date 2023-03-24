Власти Эстонии высылают сотрудника посольства РФ

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии. Как отмечается в сообщении МИД, деятельность данного лица в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому он должен покинуть Эстонию не позднее 29 марта.

"Данный дипломат принимал непосредственное и активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России и занимался расколом общества Эстонии", - подчеркивается в сообщении МИД Эстонии.

Министр иностранных Урмас Рейнсалу сказал Rus.Postimees, что речь идет об Александре Савинове.

По словам Рейнсалу, такой шаг обоснован данными эстонских органов безопасности и к нему готовились уже некоторое время: «Мы предприняли данный шаг, так как он активно занимался подрывом нашего конституционного строя и безопасности Эстонии». За какие именно деяния из страны высылают Савинова, не уточняется.

Глава МИД сказал, что в связи с объявлением Александра Савинова персоной нон грата количество дипломатических сотрудников в российском посольстве не уменьшится и российская сторона в праве прислать замену. Также не исключена симметричная реакция со стороны России, то есть высылка одного эстонского дипломатического сотрудника из России.

"В нынешних условиях нет ничего удивительного, что Россия использует дипломатическое прикрытие для подрыва безопасности в странах Европы", – сказал Рейнсалу в комментарии Rus.Postimees.