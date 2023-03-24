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В субботу потеплеет до +12

rus.tvnet.lv/LETA
В субботу потеплеет до +12
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Первые бутоны, цветы и ростки в рижских парках
Первые бутоны, цветы и ростки в рижских парках Фото: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 25 марта, ожидается переменная облачность с солнцем, местами пройдут дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Сохранится умеренный южный, юго-западный ветер, в Видземе порывами до 15-16 метров в секунду. Температура воздуха составит +8...+12 градусов, местами на побережье будет немного прохладнее.

В Риге небо временами будет проясняться, день пройдет без существенных осадков, температура воздуха составит около +10 градусов.

Галерея: Первые бутоны, цветы и ростки в рижских парках

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