В субботу, 25 марта, ожидается переменная облачность с солнцем, местами пройдут дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В субботу потеплеет до +12
В субботу потеплеет до +12
Сохранится умеренный южный, юго-западный ветер, в Видземе порывами до 15-16 метров в секунду. Температура воздуха составит +8...+12 градусов, местами на побережье будет немного прохладнее.
В Риге небо временами будет проясняться, день пройдет без существенных осадков, температура воздуха составит около +10 градусов.
Галерея: Первые бутоны, цветы и ростки в рижских парках
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