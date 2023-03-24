В субботу потеплеет до +12

Сохранится умеренный южный, юго-западный ветер, в Видземе порывами до 15-16 метров в секунду. Температура воздуха составит +8...+12 градусов, местами на побережье будет немного прохладнее.

В Риге небо временами будет проясняться, день пройдет без существенных осадков, температура воздуха составит около +10 градусов.

Галерея: Первые бутоны, цветы и ростки в рижских парках