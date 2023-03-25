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Не менее 20 человек потеряли деньги, совершив покупки у известного латвийского бренда

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Не менее 20 человек потеряли деньги, совершив покупки у известного латвийского бренда
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Рекламная публикация предприятия Colorfall
Рекламная публикация предприятия Colorfall Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

Илзе из Кейпенской волости хотела заказать онлайн пальто известного латвийского бренда, но заказ не приходит уже больше года, сообщает Bez tabu.

Илзе хотела подарить пальто своей дочери, живущей в Лондоне. Красочное пальто от латвийского бренда Colorfall она выбрала в интернете, потому что нашла нужный размер, а к продукту была возможна скидка. Также бросились в глаза красивые фото и привлекательный дизайн одежды, которая особенно понравилась дочери Илзе. Женщина говорит, что пальто заказали, написав сообщение на странице компании в Facebook.

Сначала процесс покупки выглядел хорошо. Коммуникация со стороны компании была вежливой - на предприятии обещали, что весеннее пальто будет отправлено в ближайшее время, однако прошло уже больше года, а пальто так и не было доставлено.

Владелица компании игнорирует сообщения и звонки покупательницы.

Bez tabu удалось выяснить, что Илзе - не единственная жертва этого предприятия.

Известны еще не менее 10 женщин, которые также заказали весеннее пальто, но после получения денег продавец "исчезал". Обманутые женщины объединились в борьбе за справедливый суд.

Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

Журналисты Bez tabu попытались заказать пальто, чтобы узнать, как идет процесс покупки. Сначала общение с представителем компании проходило гладко и "покупателю" задали вопрос о том, какое пальто он хочет купить, но затем наступила тишина. Только после напоминания пришел ответ, что заказ будет принят и выполнен, когда компания переживет кризис.

Информация из общедоступной базы данных Lursoft показывает, что SIA Colorfall было ликвидировано в марте этого года. Лаура и другие клиенты подали заявление в Государственную полицию.

Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

Тем временем Центр защиты прав потребителей (PTAC) проинформирован о проблемах с латвийским брендом - к ним уже поступило 20 обращений. Трем заявителям, которые обратились напрямую в Комиссию по разрешению потребительских споров PTAC, удалось вернуть свои деньги, сообщает программа.

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