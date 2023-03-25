Не менее 20 человек потеряли деньги, совершив покупки у известного латвийского бренда

Илзе хотела подарить пальто своей дочери, живущей в Лондоне. Красочное пальто от латвийского бренда Colorfall она выбрала в интернете, потому что нашла нужный размер, а к продукту была возможна скидка. Также бросились в глаза красивые фото и привлекательный дизайн одежды, которая особенно понравилась дочери Илзе. Женщина говорит, что пальто заказали, написав сообщение на странице компании в Facebook.

Сначала процесс покупки выглядел хорошо. Коммуникация со стороны компании была вежливой - на предприятии обещали, что весеннее пальто будет отправлено в ближайшее время, однако прошло уже больше года, а пальто так и не было доставлено.

Владелица компании игнорирует сообщения и звонки покупательницы.

Bez tabu удалось выяснить, что Илзе - не единственная жертва этого предприятия.

Известны еще не менее 10 женщин, которые также заказали весеннее пальто, но после получения денег продавец "исчезал". Обманутые женщины объединились в борьбе за справедливый суд.

Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

Журналисты Bez tabu попытались заказать пальто, чтобы узнать, как идет процесс покупки. Сначала общение с представителем компании проходило гладко и "покупателю" задали вопрос о том, какое пальто он хочет купить, но затем наступила тишина. Только после напоминания пришел ответ, что заказ будет принят и выполнен, когда компания переживет кризис.

Информация из общедоступной базы данных Lursoft показывает, что SIA Colorfall было ликвидировано в марте этого года. Лаура и другие клиенты подали заявление в Государственную полицию.

Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

Тем временем Центр защиты прав потребителей (PTAC) проинформирован о проблемах с латвийским брендом - к ним уже поступило 20 обращений. Трем заявителям, которые обратились напрямую в Комиссию по разрешению потребительских споров PTAC, удалось вернуть свои деньги, сообщает программа.