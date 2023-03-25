Видео ⟩ Жуткие кадры: в таллиннских автобусах пассажирам следует носить шлемы?

Водителям автобусов зачастую приходится резко давить на педаль тормоза, поскольку перед автобусом поворачивает автомобиль или на дорогу выбегают дети.

Директор по обслуживаю TLT Ханнес Фалтен напомнил пассажирам, что на дорогах случаются непредвиденные ситуации, поэтому надо позаботиться о своей безопасности и крепко держаться за поручни.

Других участников дорожного движения призвали избегать опасных маневров. "Поскольку с 4 апреля движение в Таллинне несколько изменится, мы просим всех водителей отнестись к этому с пониманием, все торопятся, но запаситесь временем и терпением", - призвал Фалтен.

Журналист Reporter решил провести эксперимент и проверить, легко ли удержаться в автобусе при резком торможении. Что из этого вышло, смотрите в видео!