Школьникам в США показали статую Давида и "Рождение Венеры". После этого директору пришлось уволиться

Статуя обнаженной фигуры Давида - одно из самых известных произведений искусства средних веков. Давид - библейский персонаж, победивший великана Голиафа.

В рамках того же урока школьникам для анализа были предложены полотна "Сотворение Адама" Микеланджело и "Рождение Венеры" Боттичелли. На обоих изображены обнаженные тела.

Один из родителей заявил, что данные работы являются порнографией. Еще двое считают, что подобный материал следует согласовывать с родителями до урока.

Родители школьников сочли, что показ таких картин, как "Рождение Венеры" Боттичелли, надо было согласовать с ними перед уроком Фото: Getty Images

По словам директора школы Tallahassee Classical School Хоуп Каррасакия, она подала заявление об уходе, после того как школьный совет поставил ее перед выбором - уйти добровольно или быть уволенной.

Она рассказала местной прессе, что ей не назвали причину ее увольнения, но она связывает это с жалобами по поводу статуи Давида.

Каррасакия занимала пост директора школы меньше года.