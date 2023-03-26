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Видео ⟩ "Идиот!": в Венеции мужчина в одних трусах прыгнул в канал с крыши трехэтажного дома

rus.tvnet.lv
"Идиот!": в Венеции мужчина в одних трусах прыгнул в канал с крыши трехэтажного дома
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Мужчина прыгает с крыши трехэтажного дома в канал в Венеции
Мужчина прыгает с крыши трехэтажного дома в канал в Венеции Фото: Ekrānuzņēmums no video/Twitter/LuigiBrugnaro

В четверг, 23 марта, в Венеции мужчина прыгнул в городской канал с крыши трехэтажного дома. Итальянские официальные лица пытаются установить его личность, сообщает CNN.

Назвав мужчину "идиотом", мэр Венеции Луиджи Бруньяро опубликовал в Twitter видео, на котором мужчина, одетый только в боксерские трусы, прыгает с крыши трехэтажного дома в канал, приземлившись на живот.

"Этому "субъекту" нужно дать сертификат о глупости и побить", - написал мэр в своем Twitter, указав, что арестованы будут как мужчина, прыгнувший в канал, так и человек, заснявший это на видео.

"Мы пытаемся установить его личность, сообщить о нем и его друге, который снял это дурацкое видео для социальных сетей", - написал Бруньяро.

Мэр также сообщил, что поручил полиции выяснить, как мужчине удалось проникнуть в частный жилой дом и выбраться на крышу.

"Он рисковал жизнью, прыгая, но он также и нарушмитель. Они не понимают опасности, которую создают. А если бы внизу плыла лодка?", - заявил мэр.

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