Видео ⟩ "Идиот!": в Венеции мужчина в одних трусах прыгнул в канал с крыши трехэтажного дома

Назвав мужчину "идиотом", мэр Венеции Луиджи Бруньяро опубликовал в Twitter видео, на котором мужчина, одетый только в боксерские трусы, прыгает с крыши трехэтажного дома в канал, приземлившись на живот.

"Этому "субъекту" нужно дать сертификат о глупости и побить", - написал мэр в своем Twitter, указав, что арестованы будут как мужчина, прыгнувший в канал, так и человек, заснявший это на видео.

"Мы пытаемся установить его личность, сообщить о нем и его друге, который снял это дурацкое видео для социальных сетей", - написал Бруньяро.

Мэр также сообщил, что поручил полиции выяснить, как мужчине удалось проникнуть в частный жилой дом и выбраться на крышу.

"Он рисковал жизнью, прыгая, но он также и нарушмитель. Они не понимают опасности, которую создают. А если бы внизу плыла лодка?", - заявил мэр.

A questo “soggetto” bisognerebbe dargli un certificato di STUPIDITÀ e un bel sacco di pedate … stiamo cercando di identificarlo, per denunciarlo, Lui e il suo compare sotto che faceva il video cretino per i social .. pic.twitter.com/lrzaIzy516 — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) March 24, 2023