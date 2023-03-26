Видео ⟩ В сети появилось запись, на который Иосиф Пригожин якобы критикует Путина. Продюсер утверждает, что это фейк

Одним из первых на запись, которую опубликовали еще 7 марта, обратил внимание украинский Пятый канал, который предположил, что разговор состоялся примерно два месяца назад.

Во время телефонной беседы, длительность которой составила чуть более получаса, разговаривающие в нецензурной форме осуждают действия руководства России и говорят об условиях жизни под санкциями.

Так, человек, представленный на записи, как Пригожин, сказал, что российские власти "проиграли "Кварталу 95", б***ь" , а российский президент Владимир Путин "сам себя загнал" в сложившуюся "х***ю". "Честно говоря, да, ну, б***ь, остановился бы, получил бы Нобелевскую премию и ушел бы, на х**. Все равно страну отдал, б***ь, считай", - говорит на записи он.

Пригожин согласился, что голос на записи очень похож на его, но назвал ее фейком. "Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу. Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех интервью и в общественном поле", - заявил продюсер, поддерживающий Россию в войне против Украины.

"Цель - поссорить сторонников президента друг с другом", - заявил Пригожин, допуская, что он стал объектом внимания украинских Telegram-каналов, т.к. его могли перепутать с Евгением Пригожиным - основателем ЧВК "Вагнер".

В разговоре с Telegram-каналом "Подъем" Пригожин признался, что действительно хорошо знаком с Ахмедовым, но давно с ним не общался. По его словам, голос Ахмедова на записи похож на настоящий.

Пригожин в январе этого года попал под санкции Украины. Фархад Ахмедов находится под санкциями ЕС из-за военного вторжения России в Украину.