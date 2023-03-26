Васильев занял 13-е место на чемпионате мира по фигурному катанию

Воспитанник швейцарского тренера Стефана Ламбьеля Васильев, который в третьей группе стартовал вторым, начал программу с четырехкратным сальховом, но совершил неточность при приземлении. В прыжках в ходе программы было еще и неточное приземление в одном из прыжков, и прыжок с меньшим количеством оборотов, но остальную часть программы латвийский фигурист совершил отлично.