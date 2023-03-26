Представитель Латвии Денис Васильев в субботу на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме занял 13-е место.
Васильев занял 13-е место на чемпионате мира по фигурному катанию
Воспитанник швейцарского тренера Стефана Ламбьеля Васильев, который в третьей группе стартовал вторым, начал программу с четырехкратным сальховом, но совершил неточность при приземлении. В прыжках в ходе программы было еще и неточное приземление в одном из прыжков, и прыжок с меньшим количеством оборотов, но остальную часть программы латвийский фигурист совершил отлично.
В сумме Васильев набрал 243,15 пункта и занял 13-е место.
Лучший результат показал другогй ученика тренера Ламбьеля - Шома Уно из Японии, который стал чемпионом мира второй год подряд, накопив в сумме 301,14 очка.
Второе место занял южнокореец Чха Джунхван (296,03 пункта), третье у американца Ильи Малинина (288,44 пункта).
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