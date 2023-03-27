"Недостойное поведение". Латвийская фигуристка раскритиковала Трусову

Напомним, в прошлом году Трусова завоевала серебро на Играх в Пекине. После произвольной программы она эмоционально выразила недовольство своим результатом и устроила истерику.

"Понятно, что проиграть Олимпиаду, особенно после такого проката, - это очень тяжело. Сложно даже представить, что она чувствовала, и всё же нужно уметь контролировать свои эмоции, что бы ни случилось.

Это профессионализм, и то, как вела себя после объявления оценок Трусова, явно некрасиво с её стороны. Это была недостойная реакция. Недостойное поведение для спортсменки такого уровня", - сказала латвийская фигуристка в интервью "Спорт-Экспрессу".

Также латвийская фигуристка рассказала, как проходят её тренировки в Риге. Спортсменка призналась, что среди её тренеров есть один специалист из Эстонии, но общение происходит на русском языке.

"Там, где я тренируюсь, в основном русскоязычная среда. В Риге в принципе много кто говорит по-русски. Это удобнее всем и понятнее, поэтому тренировки проходят на русском. Я родилась в Риге и всю жизнь тут прожила. Люблю этот город", - сказала фигуристка.

16-летняя Софья Степченко проводит первый взрослый сезон и с ходу смогла пробиться как на чемпионат Европы (11-е место), так и на мировое первенство (23-е место).

Софья Степченко родилась 21 декабря 2006 года в Риге. За время своей карьеры она успела стать чемпионкой Латвии и призёром международных и национальных юниорских соревнований.