Чтобы избежать быстрого износа автоматической коробки передач, автор YouTube-канала Engineering Explained Джейсон Фенске раскрыл пять вещей, которые нужно принять во внимание, используя автомобиль на "автомате".
Чего не стоит делать с машиной на "автомате"? Пять рекомендаций от эксперта
Не катись с включенной нейтральной передачей
Распространено мнение, что экономически более выгодно позволять машине катиться (не важно - с горки или к светофору"), "сняв со скорости", или с включенной нейтральной передачей. Однако на самом деле это мнение обманчиво, так как в современных двигателях, когда поршни автомобиля двигаются по инерции, подача топлива отключается вообще и расход составляет 0 л/км или бесконечное количество миль на галлон топлива.
Кроме того, "снимая со скорости", водитель частично лишает себя возможности контролировать машину - он может только снижать скорость тормозами, но не ускоряться.
Остановись и только затем переключай скорость
В автомобилях с автоматической коробкой передач нужно избегать преждевременного переключения между режимом езды и обратного хода. Как поясняет эксперт, для торможения задуманы тормоза, а не ленточный тормоз автоматической коробки передач.
Если, например, переключаться с R на D и наоборот, чтобы полностью остановить машину, ленточный тормоз изнашивается быстрее, а его замена - дорогой и длительный процесс.
Как правильно жечь резину
Если наступает момент, когда хочется пожечь резину и подышать ядовитым дымом или нужно максимальное ускорение, необходимо избегать набора оборотов на нейтральной скорости и последующего переключения в режим D. В этот момент компоненты автоматической коробки, особенно ленточный тормоз, подвергаются ненужно большой нагрузке и продолжительность их жизни снижается.
Если же без жжения резины и скорости не обойтись, то куда лучший вариант - переключение на режим D, подготовка всех компонентов к работе и набор оборотов двигателя, в то же время нажимая педаль тормоза.
На светофоре не нужно переключаться на нейтральную скорость
Многие считают, что при остановке на короткое время, например, на светофоре или в пробке, желательно включить нейтральную скорость, чтобы снизить нагрузку на трансмиссию. Однако эксперт указывает, что нагрузка стоящей машины на компоненты трансмиссии, когда включен режим D, гораздо меньше, чем при начале движения.
Столь же обманчиво мнение, что можно сэкономить, так как в режиме N двигатель потребляет меньше топлива. Впрочем, это правда, но экономия ничтожна. Если уж все-таки очень хочется сэкономить топливо в пробке, то гораздо эффективнее заглушить двигатель.
Режим Р - только после полной остановке
Если пытаться включать режим Р или Park, пока машине не остановилась полностью, риску поломки подвергается спусковой крючок, блокирующий коробку передач.
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