Чего не стоит делать с машиной на "автомате"? Пять рекомендаций от эксперта

Не катись с включенной нейтральной передачей

Распространено мнение, что экономически более выгодно позволять машине катиться (не важно - с горки или к светофору"), "сняв со скорости", или с включенной нейтральной передачей. Однако на самом деле это мнение обманчиво, так как в современных двигателях, когда поршни автомобиля двигаются по инерции, подача топлива отключается вообще и расход составляет 0 л/км или бесконечное количество миль на галлон топлива.

Кроме того, "снимая со скорости", водитель частично лишает себя возможности контролировать машину - он может только снижать скорость тормозами, но не ускоряться.

Остановись и только затем переключай скорость

В автомобилях с автоматической коробкой передач нужно избегать преждевременного переключения между режимом езды и обратного хода. Как поясняет эксперт, для торможения задуманы тормоза, а не ленточный тормоз автоматической коробки передач.

Если, например, переключаться с R на D и наоборот, чтобы полностью остановить машину, ленточный тормоз изнашивается быстрее, а его замена - дорогой и длительный процесс.

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