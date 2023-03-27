Болотник встретится с Гвоздиком в Мексике

Бой Болотника и Гвоздика состоится 6 мая в мексиканской Гвадалахаре и пройдёт в андеркарде боя между Саулем Альваресом и Джоном Райдером.

На счету 35-летнего Гвоздика 18 побед (14 нокаутом) и одно поражение - украинец потерял титул чемпиона в бою с россиянином Артуром Бетербиевым в 2019 году. После этого Гвоздик ушёл из бокса почти на 3,5 года.

Возвращение украинца состоялось 11 февраля 2023 года в бою против мексиканца Хосе Обандо. Это противостояние прошло все отведенные шесть раундов и завершилось победой украинца единогласным решением судей.

32-летний Болотник за время своей карьеры выиграл 19 из 26 боёв (8 нокаутом). Свой последний поединок он провёл в апреле прошлого года, одолев хорвата Хрвое Сепа, для которого это поражение стало первым в карьере.

1 апреля Болотник должен был провести бой с британцем Крейгом Ричардсом в андеркарде поединка Энтони Джошуа и Джермейна Франклина, однако его соперник снялся из-за травмы руки.