Латвийский боксёр Ричард Болотник в своём следующем поединке встретиться с экс-чемпионом мира в полутяжёлом весе украинцем Александром Гвоздиком.
Болотник встретится с Гвоздиком в Мексике
Бой Болотника и Гвоздика состоится 6 мая в мексиканской Гвадалахаре и пройдёт в андеркарде боя между Саулем Альваресом и Джоном Райдером.
На счету 35-летнего Гвоздика 18 побед (14 нокаутом) и одно поражение - украинец потерял титул чемпиона в бою с россиянином Артуром Бетербиевым в 2019 году. После этого Гвоздик ушёл из бокса почти на 3,5 года.
Возвращение украинца состоялось 11 февраля 2023 года в бою против мексиканца Хосе Обандо. Это противостояние прошло все отведенные шесть раундов и завершилось победой украинца единогласным решением судей.
32-летний Болотник за время своей карьеры выиграл 19 из 26 боёв (8 нокаутом). Свой последний поединок он провёл в апреле прошлого года, одолев хорвата Хрвое Сепа, для которого это поражение стало первым в карьере.
1 апреля Болотник должен был провести бой с британцем Крейгом Ричардсом в андеркарде поединка Энтони Джошуа и Джермейна Франклина, однако его соперник снялся из-за травмы руки.
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