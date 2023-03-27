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Подбитый под Бучей российский танк доставлен для осмотра в Лиепаю

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Подбитый под Бучей российский танк доставлен для осмотра в Лиепаю
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Подбитый под Бучей танк в рижском парке Кронвалда
Подбитый под Бучей танк в рижском парке Кронвалда Фото: Evija Trifanova/LETA

В Лиепае, на променаде - в конце улицы Целтниеку, можно осмотреть подбитый вооруженными силами Украины российский танк Т-72Б, который с 24 февраля этого года был выставлен в Риге напротив посольства России в Латвии, сообщает агентство LETA.

Танк 31 марта 2022 года во время боя защитники Украины уничтожили в округе Бучи. Танк удалось нейтрализовать при помощи кумулятивного снаряда, который попал в отделение для боеприпасов, что привело к взрыву и сильному пожару.

Подбитый танк - экспонат Национального музея военной истории Украины, договор с ним о выставлении танка заключил Латвийский военный музей. Планируется, что в течение этого года танк будет размещен для осмотра и в других городах Латвии.

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