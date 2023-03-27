Российская теннисистка Варвара Грачёва завершила подачу заявления на получение французского гражданства, сообщает L'Equipe.
Одна из ведущих российских теннисисток решила сменить гражданство
22-летняя Грачёва, занимающая 54-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), с 2016 года преимущественно проживает во Франции. Она тренируется в Elite Tennis Center в Каннах.
В нынешнем сезоне Грачёва трижды побеждала теннисисток из топ-10 рейтинга, в двух случаях из которых - первую ракетку России Дарью Касаткину.
В начале марта Грачёва впервые дошла до финала турнира WTA - в решающем матче в Остине она уступила украинке Марте Костюк. На данный момент на её счету нет завоеванных титулов под эгидой организации.
В настоящий момент Грачёва сражается на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Накануне она вышла в четвёртый круг (1/8 финала), где сыграет с Петрой Квитовой.
Грачёва станет второй теннисисткой, сменившей российской гражданство после начала войны в Украине. Ранее Натела Дзаламидзе перешла в сборную Грузии.
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