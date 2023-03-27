Одна из ведущих российских теннисисток решила сменить гражданство

22-летняя Грачёва, занимающая 54-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), с 2016 года преимущественно проживает во Франции. Она тренируется в Elite Tennis Center в Каннах.

В нынешнем сезоне Грачёва трижды побеждала теннисисток из топ-10 рейтинга, в двух случаях из которых - первую ракетку России Дарью Касаткину.

В начале марта Грачёва впервые дошла до финала турнира WTA - в решающем матче в Остине она уступила украинке Марте Костюк. На данный момент на её счету нет завоеванных титулов под эгидой организации.

В настоящий момент Грачёва сражается на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Накануне она вышла в четвёртый круг (1/8 финала), где сыграет с Петрой Квитовой.

Грачёва станет второй теннисисткой, сменившей российской гражданство после начала войны в Украине. Ранее Натела Дзаламидзе перешла в сборную Грузии.