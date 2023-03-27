В Латвии потребление природного газа за два месяца уменьшилось более чем на 10%

В январе-феврале этого года потребление газа составило 2,318 тераватт-часа, тогда как за тот же период прошлого года - 2,632 тераватт-часа.

В феврале потребление природного газа составило 1,199 тераватт-часа, что на 9,3% больше, чем в феврале 2022 года, и на 7,1% больше, чем в январе.

Как сообщалось, в прошлом году потребление в Латвии природного газа уменьшилось на 30,3% до 8,887 тераватт-часа.