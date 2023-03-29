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Роналду в трусах на троне и две новоиспечённые мамы. Как прошла неделя звёзд спорта?

rus.tvnet.lv
Роналду в трусах на троне и две новоиспечённые мамы. Как прошла неделя звёзд спорта?
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Давайте заглянем в Instagram и посмотрим, чем занимались звёзды спорта в последние семь дней.

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