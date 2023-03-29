Давайте заглянем в Instagram и посмотрим, чем занимались звёзды спорта в последние семь дней.
Роналду в трусах на троне и две новоиспечённые мамы. Как прошла неделя звёзд спорта?
Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки играла с дочерью
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Латвийская легкоатлетка Синдия Букша смеялась на коврике
За прошедшие семь дней сразу две спортсменки стали мамами. Сначала о важном событии сообщила четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова
А затем о рождении ребёнка рассказала пятикратный призёр чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова
Польский боец ММА Йоанна Енджейчик побывала в Стамбуле
А украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сделала практически идентичную фотографию в Барселоне
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