Пять стран призвали МОК не допускать атлетов из РФ к Олимпиаде

Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран, которое было опубликовано перед заседанием Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). На нём планируется обсуждать вопрос участия спортсменов из Беларуси и России в Олимпиаде.

"Сожалеем, что МОК использовал опасения как предлог для радикального изменения своей прежней аргументированной позиции не приглашать и не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Мы хотели бы подчеркнуть, что роль атлетов определяет не их гражданство, а тот факт, что их спонсируют и поддерживают власти и компании, которые поддерживают кремлёвский режим, продолжающий агрессивную войну против Украины, или они даже напрямую связаны с российской армией", - указывается в заявлении.

"Считаем необходимым напомнить, что изо дня в день, российские военные продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе спортивные объекты, и убивать украинцев, в том числе украинских спортсменов. Миллионы граждан Украины, в том числе спортсмены и члены их семей, были вынуждены покинуть свои дома перед лицом российской оккупации", - отметили в МИД.

Также в заявлении подчёркивается, что Россия и Беларусь располагают путём возвращения своих спортсменов в международное спортивное сообщество - а именно прекращение захватнической войны, развязанной Россией при пособничестве Беларуси.

Конгресс МОК состоится 28-30 марта.