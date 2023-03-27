Отца Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенную картинку, требуют приговорить к двум годам

Прокурор потребовал приговорить Алексея Москалева, отца шестиклассницы Маши Москалевой из Ефремова, которая сделала антивоенный рисунок, к двум годам колонии общего режима по делу о "дискредитации" российской армии.

Гособвинитель также потребовал запретить Москалеву пользоваться интернетом на три года и изъять его компьютер в пользу государства, передает "Медиазона" (внесена в России в реестр "иноагентов").

Мужчину, который один воспитывает дочь, судят за его посты о войне в "Одноклассниках". Дело на него завели в прошлом году, после того как весной его дочь нарисовала в школе картинку против войны. Когда Москалева поместили под домашний арест, его дочку забрали в приют.

Суд начал рассматривать дело Москалева в понедельник и управился со всеми судебными стадиями, кроме вынесения приговора, за один день.

Прокурор, выступая в прениях, назвал наличие у Москалева дочери смягчающим обстоятельством, а то, что "преступление" было совершено в период проведения "спецоперации" (так власти России до сих пор называют войну в Украине), - отягчающим.