На юношеском турнире по фехтованию Anastassia Cup, проходившем в Таллинне, в соревнованиях среди девочек в возрастной группе до 12 лет приняла участие фехтовальщица в маске в цветах российского флага.
На соревнованиях в Таллинне фехтовальщица была в маске в цветах российского флага
Как сообщается на сайте Эстонского союза фехтования, в организованных фехтовальным клубом Rünnak соревнованиях в возрастной группе до 12 лет приняли участие 15 девочек. На одной из них была маска в цветах российского флага. Эту маску можно было увидеть и на фотографиях, опубликованных в Facebook тренером по фехтованию Хелен Нелис-Наукас.
Спортсменка, надевшая маску с цветами российского флага на юношеском турнире по фехтованию в Таллинне, является ученицей олимпийской чемпионки Токио Ирины Эмбрих. Однако самая успешная по количеству завоеванных медалей эстонская спортсменка не видит в этом проблемы.
На вопрос, почему юная спортсменка выступала в такой маске, член правления Эстонского союза фехтования Эмбрих ответила: "Эта девочка переехала в Эстонию со своей семьей два года назад и с тех пор тренируется в моем клубе. Она взяла эту маску с собой и постоянно тренируется с ней".
Эмбрих говорит, что она могла бы дать ребенку другую маску, если бы кто-то возражал против ее экипировки. "Если бы кто-то протестовал или сказал что-то в зале, я бы дала ей другую маску. Но ко мне никто не подошел. Честно говоря, я даже не думала об этом. Я привыкла, что она тренируется в этой маске".
Эмбрих, которая за свою карьеру завоевала 13 медалей, сказала, что это не скандал, а провокация. "Ей десять лет. Должна ли я снимать маску с ее головы? Она еще ребенок, нет смысла что-то делать. Кто-нибудь сказал бы: пожалуйста, эта маска нам мешает, поменяйте ее. У меня не было с этим проблем. Это личная маска ребенка, которая ему нравится", - сказала она.
"Человек, который разместил [в Facebook] фотографию моей ученицы, не был в зале, и он не хотел решать проблему. Его цель - создать конфликт. Ему должно быть стыдно за такое поведение", - добавила Эмбрих.
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