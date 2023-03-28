На соревнованиях в Таллинне фехтовальщица была в маске в цветах российского флага

Как сообщается на сайте Эстонского союза фехтования, в организованных фехтовальным клубом Rünnak соревнованиях в возрастной группе до 12 лет приняли участие 15 девочек. На одной из них была маска в цветах российского флага. Эту маску можно было увидеть и на фотографиях, опубликованных в Facebook тренером по фехтованию Хелен Нелис-Наукас.

Спортсменка, надевшая маску с цветами российского флага на юношеском турнире по фехтованию в Таллинне, является ученицей олимпийской чемпионки Токио Ирины Эмбрих. Однако самая успешная по количеству завоеванных медалей эстонская спортсменка не видит в этом проблемы.

На вопрос, почему юная спортсменка выступала в такой маске, член правления Эстонского союза фехтования Эмбрих ответила: "Эта девочка переехала в Эстонию со своей семьей два года назад и с тех пор тренируется в моем клубе. Она взяла эту маску с собой и постоянно тренируется с ней".

Ирина Эмбрих Фото: EPA/Scanpix