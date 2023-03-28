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Украина потеряла на войне чемпиона Европы по боксу

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Украина потеряла на войне чемпиона Европы по боксу
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Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в своём Twitter-аккаунте о гибели перспективного украинского боксёра Максима Галиничева.

Геращенко сообщил, что 22-летний Галиничев погиб в боях в Луганской области.

"Максим пошёл добровольцем и дважды возвращался на фронт после ранения и выздоровления. Вечная память Герою", - написал Геращенко.

Галиничев был чемпионом Европы среди юношей 2017 года, серебряным призёром юношеских Олимпийских игр 2018 года.

В прошлом году молодой боксёр имел возможность поехать на турнир в Армению, но он отложил свои спортивные амбиции, чтобы присоединиться к украинской армии и защищать Родину.

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