Украина потеряла на войне чемпиона Европы по боксу

Геращенко сообщил, что 22-летний Галиничев погиб в боях в Луганской области.

"Максим пошёл добровольцем и дважды возвращался на фронт после ранения и выздоровления. Вечная память Герою", - написал Геращенко.

Maksym Galinichev, 22, European youth boxing champion, died defending Ukraine in Luhansk region.



Maksym enlisted as a volunteer and came back to the frontlines twice after being wounded and recovering.



Eternal memory to Hero. pic.twitter.com/icqrBAEiqo — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 24, 2023

Галиничев был чемпионом Европы среди юношей 2017 года, серебряным призёром юношеских Олимпийских игр 2018 года.

В прошлом году молодой боксёр имел возможность поехать на турнир в Армению, но он отложил свои спортивные амбиции, чтобы присоединиться к украинской армии и защищать Родину.