Француженка Джессика Хьюз ведёт достаточно откровенный Instagram, где то и дело хвастается своей атлетичной фигурой.
Джессика Хьюз - чемпионка Европы по карате, сломавшая верхний шейный позвонок
Джессика Хьюз - чемпионка Европы по карате, сломавшая верхний шейный позвонок
Джессика стала чемпионкой Европы по карате в 2012 году в дисциплине "ката". Три года спустя она, можно сказать, пережила второе рождение - во время соревнований Хьюз приземлилась на голову, сломав верхний шейный позвонок.
Девушка чудом выжила, хотя и оказалась обездвижена. После долгой реабилитации она вновь вернулась на татами. Вернувшись к соревнованиям, обладательница чёрного пояса столкнулась с новой проблемой: прогрессирующей потерей зрения.
Однако ей удалось преодолеть и эту беду. Сейчас она вернулась в форму и время от времени участвует в соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова