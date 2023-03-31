Джессика Хьюз - чемпионка Европы по карате, сломавшая верхний шейный позвонок

Джессика стала чемпионкой Европы по карате в 2012 году в дисциплине "ката". Три года спустя она, можно сказать, пережила второе рождение - во время соревнований Хьюз приземлилась на голову, сломав верхний шейный позвонок.

Девушка чудом выжила, хотя и оказалась обездвижена. После долгой реабилитации она вновь вернулась на татами. Вернувшись к соревнованиям, обладательница чёрного пояса столкнулась с новой проблемой: прогрессирующей потерей зрения.

Однако ей удалось преодолеть и эту беду. Сейчас она вернулась в форму и время от времени участвует в соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу.