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Джессика Хьюз - чемпионка Европы по карате, сломавшая верхний шейный позвонок

rus.tvnet.lv
Джессика Хьюз - чемпионка Европы по карате, сломавшая верхний шейный позвонок
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Француженка Джессика Хьюз ведёт достаточно откровенный Instagram, где то и дело хвастается своей атлетичной фигурой.

Джессика стала чемпионкой Европы по карате в 2012 году в дисциплине "ката". Три года спустя она, можно сказать, пережила второе рождение - во время соревнований Хьюз приземлилась на голову, сломав верхний шейный позвонок.

Девушка чудом выжила, хотя и оказалась обездвижена. После долгой реабилитации она вновь вернулась на татами. Вернувшись к соревнованиям, обладательница чёрного пояса столкнулась с новой проблемой: прогрессирующей потерей зрения.

Однако ей удалось преодолеть и эту беду. Сейчас она вернулась в форму и время от времени участвует в соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу.

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