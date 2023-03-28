ВИДЕО ⟩ Футболисты сборной Перу подрались с испанской полицией

Сборная Перу в субботу потерпела поражение в товарищеском матче против команды Германии (0:2), а затем отправилась в Мадрид, где проведёт проверочный матч против сборной Испании на стадионе "Метрополитано".

Футболисты перуанской сборной, которые прибыли в отель в Мадриде, хотели поприветствовать своих болельщиков, но сотрудники правоохранительных органов категорически были против этих действий.

Один из стражей порядка в грубой форме толкнул полузащитника Йосимара Йотуна, тот в свою очередь ответил тем же полицейскому. Вслед за этим за своего коллегу заступились вратарь перуанской сборной Педро Гальесе и нападающий Алекс Валера. Столкновение набрало оборот и в стычку включились остальные полицейские.

Incident between Perú National Team and Spanish police!!



My understanding, is that the Spanish police started something with Yotún and then Gallese and Valera defended him.



Will report more soon... pic.twitter.com/xJwdPtk3xl — Diego Montalvan (@DMontalvan) March 27, 2023

Incidents between the Spanish police and the Peruvian national team. This is in Madrid before Perú’s friendly against Morocco tomorrow. pic.twitter.com/VmEt8b8sJ4 — Nico Cantor (@Nicocantor1) March 27, 2023

Отмечается, что потасовка между полицейскими и футболистами едва не произошла и внутри самого отеля.

"Мы хотели поприветствовать людей, а они начали бить нас кулаками", - сказал голкипер сборной Перу Педро Гальесе в интервью America TV.

Федерация футбола Перу заявила в Twitter, что сожалеет в связи с событиями в Мадриде и призвала болельщиков с уважением относиться к властям принимающей страны.