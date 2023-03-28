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ВИДЕО ⟩ Футболисты сборной Перу подрались с испанской полицией

rus.tvnet.lv
Футболисты сборной Перу подрались с испанской полицией
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Футболисты сборной Перу подрались с испанскими полицейскими по прибытии в один из отелей в Мадриде.

Сборная Перу в субботу потерпела поражение в товарищеском матче против команды Германии (0:2), а затем отправилась в Мадрид, где проведёт проверочный матч против сборной Испании на стадионе "Метрополитано".

Футболисты перуанской сборной, которые прибыли в отель в Мадриде, хотели поприветствовать своих болельщиков, но сотрудники правоохранительных органов категорически были против этих действий.

Один из стражей порядка в грубой форме толкнул полузащитника Йосимара Йотуна, тот в свою очередь ответил тем же полицейскому. Вслед за этим за своего коллегу заступились вратарь перуанской сборной Педро Гальесе и нападающий Алекс Валера. Столкновение набрало оборот и в стычку включились остальные полицейские.

Отмечается, что потасовка между полицейскими и футболистами едва не произошла и внутри самого отеля. 

"Мы хотели поприветствовать людей, а они начали бить нас кулаками", - сказал голкипер сборной Перу Педро Гальесе в интервью America TV.

Федерация футбола Перу заявила в Twitter, что сожалеет в связи с событиями в Мадриде и призвала болельщиков с уважением относиться к властям принимающей страны.

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