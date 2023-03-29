МОК рекомендовал допускать российских спортсменов в нейтральном статусе. Чем недовольны в России?

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что рекомендации МОК "являются неприемлемыми для Олимпийского комитета России", и назвал их "нарушением прав человека" и "дискриминацией".

"Что касается команд, то это дискриминация не только по паспорту, но и по виду спорта. Решения исполкома - это фарс, нарушаются принципы МОК и ООН. Мы требуем равных условий для спортсменов всех стран", - заявил он (цитаты по РИА Новости).

Еще больше его возмутила рекомендация не допускать до состязаний спортсменов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности.

"Заявленная сегодня позиция по военным - это уже не просто очередная глава по дискриминации, этот критерий закладывает конфликт в российское спортивное сообщество. Цель - нанести урон российскому спорту в целом", - сказал Поздняков.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что при таких условиях России "не нужны их международные соревнования". "То, о чем я ранее говорила: даже не хочу обсуждать! Я категорически против нейтрального статуса, тем более много добавочек: "кто не поддерживает СВО", "кто не в силовых и вооруженных структурах" и "кто не участвовал в концертах Z", - заявила она "Р-Спорт".

Лыжница Вероника Степанова (олимпийская чемпионка в эстафете) и вовсе "послала" Международный олимпийский комитет.

"А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой "международной комиссии" разбирать мои взгляды и убеждения и решать допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае", - написала она в своем телеграм-канале.

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