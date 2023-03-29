Сборная Латвии начала отбор на Евро-2024 с поражения от Уэльса

Матч прошёл на стадионе "Кардифф Сити Стадиум" в Кардиффе и завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол на 41-й минуте забил Киффер Мур. Восемь минут спустя хозяева могли удвоить своё преимущество, но сначала удар Неко Уильямса отразил вратарь Павел Штейнбор, а в продолжении эпизода латвийскую сборную выручила штанга ворот.

Латвийские футболисты до финального свистка пытались создавать атаки, но переломить ход встречи им не удалось.

Отметим, что сборная Уэльса начала отборочный турнир на чемпионат Европы без завершившего карьеру Гарета Бэйла, который лично наблюдал за матчем и произнёс предматчевую речь.

В параллельной встрече в группе "D" сборная Хорватии в гостях обыграла Турцию со счётом 2:0. Дублем в составе хорватов отметился Матео Ковачич.

В данный момент сборная Уэльса с 4 очками занимает первое место в группе и обходит Хорватию по дополнительным показателям. Турки с тремя баллами занимают третью строчку, а у Армении и Латвии пока нет набранных очков.

Следующие матчи сборная Латвии по футболу проведёт в середине июня, когда встретится с Турцией и Арменией.