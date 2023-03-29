Житель Австралии нашел огромный золотой самородок

Стоимость находки оценивают в 160 000 долларов. Человек, обнаруживший его, пожелал остаться неизвестным.

Даррен Камп, который оценил и купил находку, сказал, что это самый большой самородок золота, который он видел за свою 43-летнюю карьеру.

"Я был потрясен. Это находка, которая бывает раз в жизни", - сказал Камп.

Человек, который нашел камень, принес его к Кампу и спросил, стоит ли он 10 000 австралийских долларов (почти семь тысяч долларов США).

"Я посмотрел на него и сказал: "Может быть, 100 000 долларов было бы лучше?".

Всего в камне весом 4,6 кг содержалось примерно 2,6 кг золота.

Камп оценил и купил камень у мужчины. Нашедший с нетерпением ждет возможности потратить деньги со своей семьей: "Моя жена будет так счастлива!".

Хотя такие открытия случаются редко, считается, что Австралия обладает самыми большими в мире запасами золота. Многие из крупнейших в мире самородков были найдены в Австралии.