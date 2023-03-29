Государственный секретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс отправился с рабочим визитом в США, где, в том числе, попытается ускорить поставку HIMARS и противокорабельных ракетных комплексов.
Латвия пытается ускорить поставку HIMARS и противокорабельных ракетных комплексов
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, в понедельник, 27 марта, Янис Гарисонс встретился с помощником министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дугласом Бушем, помощником Государственного секретаря по военно-политическим вопросам Джессикой Льюис и советником Госдепартамента США Дереком Шолле.
В ходе переговоров представитель МИД Латвии подчеркнул необходимость ускорения приобретения реактивной артиллерийской системы высокой мобильности (HIMARS) и противокорабельного ракетного комплекса NSM (Naval Strike Missile).
Официальные лица США выразили политическую поддержку укреплению промышленной базы Латвии и развитию производственных мощностей, что важно, когда речь идет о способности сохранить обеспечение армии в случае военного нападения.
Стороны также обсудили текущую ситуацию в Украине, а также прошлую и будущую поддержку Украины со стороны Латвии и США. Янис Гарисонс также встретился с основателем и главой Института изучения войны, чтобы обсудить выводы аналитического центра о возможных сценариях развития российского вторжения в Украину, а также о будущих потенциальных угрозах.
Во вторник, 28 марта, Гарисонс встретится с замминистра обороны США Колином Калом и заместителем министра обороны по закупкам и снабжению Уильямом Лапланте.
В среду и четверг Гарисонс посетит Канаду.
Как отмечает Министерство обороны, США являются стратегическим партнером и союзником Латвии, а также играют важную роль в укреплении безопасности Латвии. В конце прошлого года Конгресс США утвердил выделение 225 миллионов долларов США на финансирование всех трех стран Балтии. Средства будут направлены на развитие военного потенциала.
США утвердили план усиления военного присутствия в странах Балтии, который предусматривает, что американские солдаты и подразделения военной техники будут находиться в Латвии на ротационной основе без перерывов.
Планируется, что в Латвии в ближайшие несколько лет США обеспечат присутствие подразделений на ротационной основе как на военной базе в Адажи, так и на военной базе в Лиелварде.
В декабре прошлого года латвийская армия получила первые два из четырех заказанных Латвией американских вертолетов Black Hawk, что значительно усилит боевые возможности Национальных вооруженных сил.
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