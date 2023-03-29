Латвия пытается ускорить поставку HIMARS и противокорабельных ракетных комплексов

В среду и четверг Гарисонс посетит Канаду.

Как отмечает Министерство обороны, США являются стратегическим партнером и союзником Латвии, а также играют важную роль в укреплении безопасности Латвии. В конце прошлого года Конгресс США утвердил выделение 225 миллионов долларов США на финансирование всех трех стран Балтии. Средства будут направлены на развитие военного потенциала.

США утвердили план усиления военного присутствия в странах Балтии, который предусматривает, что американские солдаты и подразделения военной техники будут находиться в Латвии на ротационной основе без перерывов.

Планируется, что в Латвии в ближайшие несколько лет США обеспечат присутствие подразделений на ротационной основе как на военной базе в Адажи, так и на военной базе в Лиелварде.

В декабре прошлого года латвийская армия получила первые два из четырех заказанных Латвией американских вертолетов Black Hawk, что значительно усилит боевые возможности Национальных вооруженных сил.