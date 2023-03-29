"Лежу дома и всё". Ульяне Семёновой ампутировали ногу

Ульяна Семёнова Фото: Edijs Pālens/LETA

Семёнова расказала, что ей помогает Латвийский Олимпийский социальный фонд (ЛОСФ), главой которого она сама была много лет. "Навещают меня, приходят поговорить, чем могут, помогают. Я получаю пособие ЛОСФ. Возможности какой-либо реабилитации пока отпадают. Единственное, чего бы мне хотелось, чтобы был кто-то, кто дал бы отдых моей родственнице, заменив её на какой день. Найти такого сложно, потому что абсолютно незнакомого человека я бы не хотела".

"На лекарства, памперсы, коммунальные платежи, которые для меня очень большие, около 600 евро, уходит вся моя пенсия. Были небольшие сбережения. Вот так мы и живём здесь".

Председатель Общественного совета ЛОСФ Андрис Калниньш рассказал Latvijas Avīze, что в курсе ситуации и сам посещает спортсменку: "Мы на связи, но нужно согласовать стратегию, что мы можем с этим сделать. Человека, который помогал Ульяне предыдущие 20 лет, сопровождал её, уже нет, штатная единица сокращена.

Есть надежда, что удастся всё устроить так, чтобы летом Ульяна ездила на свою дачу на Гаую. В Дании мы видели инвалидную коляску с другим расположением колёс, чтобы можно было проехать через дверной проём. У нас стандарт дверного проёма 90 см, и коляска в него не проходит. Также Уле требуется операция на глаза, её предлагали, но она пока от неё отказалась. Мы от фонда готовы обеспечить транспорт из дома и обратно", - говорит Калниньш.

Чтобы построить подъёмник на лестничной клетке с платформой, адаптированной к росту Семёновой, что значительно облегчило бы ей выход на улицу, необходимо около 40 000 евро, но таких средств у фонда нет.

Калниньш добавляет, что одним из вариантов облегчить повседневную жизнь Семёновой был бы специализированный дом престарелых, но баскетболистка не хочет туда идти, к тому же это будет стоить около 3000 евро в месяц.